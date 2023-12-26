Adıyaman\'da Otomobil Park Halindeki Araça Çarparak Devrildi

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Deryanur O., idaresindeki 02 ADH 475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Siteler Mahallesi Kavi Caddesi Polis Amca İlkokulu yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan Veysel S'ye ait 02 HK 418 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Devrilen otomobil vatandaşların yardımıyla düzeltilirken olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucu araç içerisinden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Deryanur O., ile araçta bulunan Asiye O'ya sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN