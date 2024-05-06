Adıyaman\'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

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Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26201 Sokak içerisinde park halinde bulunan Umut Altan'a ait 07 VG 453 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden Altan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN