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Adıyaman'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: BDP İl Eş Başkanı ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: BDP İl Eş Başkanı ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında BDP İl Eş Başkanı, Mebya-Der İl Temsilcisi ve eski BDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Adıyaman\'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: BDP İl Eş Başkanı ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
11.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:43
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Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan BDP İl Eş Başkanı, Mebya-Der İl Temsilcisi ve eski BDP İl Eş Başkanı adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar genişleyerek devam ediyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2013-2016 yılları arasında Adıyaman'da meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen BDP İl Eş Başkanı Aziz A, 2012 yılında BDP İl Eş Başkanı olan Bedriye P. ve Mebya-Der Adıyaman Temsilcisi Mahmut E. il merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Jandarma ekipleri adliye girişinde geniş güvelik önlemi aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: BDP İl Eş Başkanı ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: BDP İl Eş Başkanı ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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