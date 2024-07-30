Adıyaman\'da samanlık yangını büyümeden söndürüldü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova köyünde Yaşar Okcu'ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken maddi hasar oluştu

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN