Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adıyaman'da park önünde silahlı saldırıya uğrayan Abdulkadir K. hastaneye kaldırıldı.

15.01.2025 23:16
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Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da park önünden geçen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki Necip Fazıl Kısakürek Parkı önünde Abdulkadir K. isimli kişi kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralanan Abdulkadir K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

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