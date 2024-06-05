Adıyaman'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde kaldırımda yürüyen Yusuf K., kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan ve omuzundan bıçaklanarak yaralanan Yusuf K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN