Adıyaman\'da sokakta bıçaklanan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da yürüdüğü sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir kişi Mimar Sinan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahısların bilinmeyen nedenlerden dolayı bıçaklı saldırısına uğradı.

Vatandaşlar tarafından sokak ortasında yaralı halde bulunan kimliği belirsiz şahıs için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahıs yada şahısların bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.