Ana şebeke borusu patladı, yol göle döndü - Son Dakika
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Ana şebeke borusu patladı, yol göle döndü

Ana şebeke borusu patladı, yol göle döndü
23.07.2026 10:20  Güncelleme: 10:25
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Adıyaman'da belediye ana su borusu patlaması sonucu Atatürk Bulvarı'nda su taşkını meydana geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman'da belediyeye ait ana şebeke su borusunun patlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda su taşkını meydana geldi. Yolda oluşan su birikintisi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda belediyeye ait ana şebeke su borusunun patlaması sonucu yola tonlarca su aktı. Yolda oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle sürücüler kavşaktan geçmekte güçlük çekerken, trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ana şebeke borusu patladı, yol göle döndü - Son Dakika

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