Adıyaman'da tırın karanlık yolda çarptığı eşeklerden biri telef oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da tırın karanlık yolda çarptığı eşeklerden biri telef oldu

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Adıyaman\'da tırın karanlık yolda çarptığı eşeklerden biri telef oldu
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Adıyaman\'da tırın karanlık yolda çarptığı eşeklerden biri telef oldu
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Adıyaman'da Kahta-Siverek karayolunda gece 02.06 sıralarında seyreden tırın önüne karanlıkta aniden eşekler çıktı ve sürücünün ani frenine rağmen kaza yaşandı. Çarpma anı araç kamerasınca kaydedilirken eşeklerden biri telef oldu, hafif yaralanan diğeri kaçarak gözden kayboldu.

Adıyaman'ın Kahta-Siverek karayolunda seyir halindeki tır, karanlık yolda aniden önüne çıkan eşeklere çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saat 02.06 sıralarında Kahta-Siverek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan tırın önüne aniden eşekler çıktı. Sürücü, karanlık yolda eşeklere çarpmamak için ani fren yapsa da kaza yaşandı.

Yaşanan kaza anı, tırın araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, eşeklerin aniden aracın önüne çıktığı ve çarpma anı yer aldı. Kaza sonrası eşeklerden biri telef olurken hafif yaralanan eşek ise gecenin karanlığında kaçarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA
Adıyaman3. SayfaGüncelYaşamKahtaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da tırın karanlık yolda çarptığı eşeklerden biri telef oldu - Son Dakika
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