Adıyaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Kubilay S. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.