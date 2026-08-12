Adıyaman'da Pikap-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Adıyaman'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sümerevler Mahallesi 17127. Sokakta R. B. idaresindeki 34 NB 7842 plakalı pikap ile M. E. B. idaresindeki 02 AFY 311 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü R. B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta tedavi edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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