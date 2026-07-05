Adıyaman'da otomobilin çarptığı sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kahta-Siverek kara yolunun 5. kilometresinde bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Trafik Kazası: 12 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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