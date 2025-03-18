Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetimi: 28 Gözaltı

Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 28 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde 66 adet sentetik hap, 24 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 28 şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN