Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 28 şahsa işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde 66 adet sentetik hap, 24 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 28 şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 28 Gözaltı - Son Dakika
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