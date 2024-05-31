Adıyaman'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman\'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan B.G'nin üst aramasında sentetik kannobinoid ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet de bulundu. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 15:25
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Adıyaman'da, uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan B.G'nin üst araması yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 0.5 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 64 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal maddeler ele geçirildi.

Öte yandan ikamet önünde bulunan motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Motosiklet, Adıyaman, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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