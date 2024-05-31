Adıyaman\'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

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Adıyaman'da, uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan B.G'nin üst araması yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 0.5 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 64 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal maddeler ele geçirildi.

Öte yandan ikamet önünde bulunan motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN