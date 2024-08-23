Adıyaman İl Jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 102 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı noktada uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda 102 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kenevir bitkileri muhafaza altına alınırken A.Ç., M.Ç. ve A.G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 102 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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