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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, R. K. ve M.Y. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
22.12.2023 - 14:09,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde yapılan ısrarlı takip ve çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kayıtları bulanan R. K. ve M.Y. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı suçu sabit görülen R. K. ve M. Y., Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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