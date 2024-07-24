Adıyaman'da Yaya Geçidinde Zincirleme Kaza - Son Dakika
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Adıyaman'da Yaya Geçidinde Zincirleme Kaza

Adıyaman\'da Yaya Geçidinde Zincirleme Kaza

Adıyaman'da, yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek isteyen aracın durması sonucu 5 araç bir birine girdi. Duran araç olay yerinden uzaklaşırken, kaza sonrası sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Yaralının olmaması üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı ve polis ekipleri kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. Soruşturma devam ediyor.

24.07.2024 17:50
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Adıyaman'da, yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek isteyen aracın durması sonucu 5 araç bir birine girdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı karşı tarafında bulunan yaya geçidinden geçen yayalar için plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil durdu. Bu esnada yolu kullanan 06 DT 0706, 02 AAC 982, 27 UD 490, 06 DSN 533 ve 02 AAK 875 plakalı araçlar duran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Fren yapan 5 araç bir birine çarptı. Kaza sonrası yayalara yol vermek için duran araç olay yerinden uzaklaşırken bir birine giren 5 araçtaki sürücüler ve yolcular için olay yerine sağlık ekipleri ile trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından kazaya karışan 5 aracı yoldan kaldırttı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Yaya Geçidinde Zincirleme Kaza - Son Dakika

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