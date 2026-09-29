Adıyaman'da yurt bahçesindeki arızayı gideren teknisyen akıma kapılıp yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da yurt bahçesindeki arızayı gideren teknisyen akıma kapılıp yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da yurt bahçesindeki arızayı gideren teknisyen akıma kapılıp yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir öğrenci yurdu bahçesindeki aydınlatma arızasını gideren teknisyen, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan teknisyen için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir teknisyen, bahçe aydınlatmasını onardığı sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdunun bahçesinde teknisyen olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Yalçın, bahçe aydınlatmasında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yaptı. Bu sırada Yalçın elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan Yalçın'ın yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAdıyaman3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Mustafa Sandal’dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında... Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
18:29
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
18:26
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar
"Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
18:14
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
17:03
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999’da görmüştük
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 19:19:06. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da yurt bahçesindeki arızayı gideren teknisyen akıma kapılıp yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei