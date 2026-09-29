Adıyaman\'da yurt bahçesindeki arızayı gideren teknisyen akıma kapılıp yaralandı

Adıyaman'da yurt bahçesindeki arızayı gideren teknisyen akıma kapılıp yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da bir öğrenci yurdu bahçesindeki aydınlatma arızasını gideren teknisyen, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan teknisyen için soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da bir teknisyen, bahçe aydınlatmasını onardığı sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdunun bahçesinde teknisyen olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Yalçın, bahçe aydınlatmasında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yaptı. Bu sırada Yalçın elektrik akımına kapıldı.
Elektrik akımına kapılan Yalçın'ın yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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