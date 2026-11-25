Adıyaman'da zabıta ekipleri, kent merkezinde sabahın erken saatlerinde kaldırım işgallerine yönelik çalışma yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kentin en işlek caddelerinde kaldırım denetimi yaptı. Polis ekipleri de çalışmaya güvenlik önlemleri kapsamında destek verdi.

Denetimlerde kaldırımlara bırakılan duba, levha ve benzeri çok sayıda ürün zabıta ekiplerince toplanarak kamyonete yüklendi. Çalışma sırasında bazı esnaf ile zabıta ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Kaldırım işgallerine yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.