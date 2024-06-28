Adıyaman Gerger'de Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Gerger'de Orman Yangını Devam Ediyor

Adıyaman Gerger\'de Orman Yangını Devam Ediyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangın, çobanların çay demlemek için yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle ormana sıçramasıyla başlamıştı. İtfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri yangına müdahale ediyor. Arazi şartları nedeniyle yangına karadan müdahale güçlükle yürütülüyor. Yangının biran önce söndürülebilmesi için çevre illerden de itfaiye desteği gönderildiği belirtiliyor. Soruşturma devam ediyor.

28.06.2024 11:57
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler alevleri söndürmek için yoğun mücadele veriyor.

İddiaya göre, önceki gün çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş ile otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçramış ve yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı. Meydana gelen olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri gönderilerek yangın söndürülmüş fakat yangın bir süre sonra yeniden başlamıştı.

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda yeniden başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edilmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet yangın söndürme helikopteri, STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleleri devam ediyor. Arazi şartları nedeniyle karadan itfaiye araçlarının yangına müdahalesi güçlükle yürütülüyor. Yangının biran önce söndürüle bilmesi için çevre illerden de itfaiye desteğinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Gerger'de Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika

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