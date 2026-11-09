Adıyaman Gölbaşı\'nda devrilen ATV\'deki sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Ozan köyü civarında Muhammet Ege D., idaresindeki ATV motoru sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Ceren Irmak D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.