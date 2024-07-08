Adıyaman Gölbaşı'nda Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı\'nda Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

08.07.2024 09:53
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya karayolu 17. Kilometresinde Mahir G. idaresindeki 02 EH 900 plakalı motosiklet ile Hüseyin S. idaresindeki 06 DH 2012 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahir G. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Gölbaşı'nda Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı'nda Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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