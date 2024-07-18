Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Bülent C. idaresindeki 44 AGH 894 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde önünde seyreden Ramazan A. idaresindeki 38 DM 370 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Ramazan A. ile yolcu olarak bulunan Hakan E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN