Adıyaman Gölbaşı\'nda Tır Şarampole Girdi: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın şarampole girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 18. Kilometrede Kadir Y. idaresindeki 31 P 1460 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Bu sırada tır makas kırarken tır sürücüsü ise yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN