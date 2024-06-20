Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arpa tarlası yangında küle döndü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arpa tarlası cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi Takım Pınar mevkiinde arpa ekili alanda yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 10 dönümlük arpa tarlası ile yaklaşık 100 dönümlük anızın bulunduğu alan yanarak küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN