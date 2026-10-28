Adıyaman Kahta'da 13 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da 13 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpmasıyla yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da 13 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpmasıyla yaralandı
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Kahta'da Mevlana Ortaokulu yakınında yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki öğrenciye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan öğrenci ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Mevlana Ortaokulu yakınlarında Muhammed Enes Ö'ye (13) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kahta Devlet HastanesiAdıyaman3. SayfaMevlanaGüncelKahtaSon Dakika

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