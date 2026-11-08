Adıyaman Kahta'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Kahta'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gece geç saatlerde Kahta-Siverek kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kahta- Siverek kara yolunun 2'nci kilometresinde bulunan Narince Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahsun K. (26) yönetimindeki 16 BJE 232 plakalı otomobil ile Sabri D. (50) idaresindeki 44 PP 591 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, sürücüler Mahsun K. ve Sabri D. ile araçlarda bulunan Feride D. (47), Vedat D. (26), İbrahim Musab D. (12), Havva D. (9) ve Sera K. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kahta Devlet HastanesiAdıyaman3. SayfaSiverekGüncelKahtaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 12:19:57. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android