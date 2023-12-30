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Adıyaman Kahta'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman Kahta\'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 yaralı
30.12.2023 - 13:24,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolu 3. kilometresinde yeni yapılan TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Ahmet Piliç yönetimindeki iş makinesi ile Engin Çınar yönetimindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Engin Çınar ile otomobilde bulunan Aygün Çınar ve Murat Çelebi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Kahta'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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