Adıyaman Kahta'da sağanakta sel suyuna giren otomobil caddede mahsur kaldı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da sağanakta sel suyuna giren otomobil caddede mahsur kaldı

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Adıyaman Kahta\'da sağanakta sel suyuna giren otomobil caddede mahsur kaldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Ahmet Aydın Caddesi'nde sel suyuna giren sürücünün otomobili arızalanıp caddenin ortasında mahsur kalırken, yağış ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Sel sularına giren bir otomobil arızalanarak yol ortasında mahsur kalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Edinilen bilgilere göre, yağışın etkili olduğu Ahmet Aydın Caddesi'nde Y.D. idaresindeki 02 AAU 733 plakalı otomobil, yolda biriken sel sularına girdi. Suyun derinliğini tahmin edemeyen sürücü, otomobiliyle ilerlemeye çalıştı. Bir süre sonra arızalanan araç, suyla kaplanan caddenin ortasında mahsur kaldı.

Cadde üzerinde biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken, sağanak yağışın ilçe merkezindeki günlük yaşamı da zorlaştırdığı görüldü. Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuAhmet AydınAdıyaman3. SayfaGüncelKahtaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da sağanakta sel suyuna giren otomobil caddede mahsur kaldı - Son Dakika
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