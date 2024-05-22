Adıyaman Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 13 Gözaltı

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Adıyaman merkezli, Ankara, Antalya, Gaziantep ve İstanbul'da kültür ve tabiat varlıklarına zarar veren suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet Etmek amacıyla suç örgütü kuran kişilere yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı, tarihi eser satışı yaptığı iddiası üzerine Adıyaman'ın Besni ilçe merkezli Ankara, Antalya, Gaziantep ve İstanbul illerinde 17 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 25 adet tarihi eser nitelikli muhtelif obje, 2 adet dedektör, 7 adet hilti, 8 adet bakır arama çubuğu, 36 adet muhtelif kazı malzemesi, 12 adet cep telefonu, 1 adet bellek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Besni Adliyesi'ne sevk edildi. - ADIYAMAN