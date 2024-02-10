Adnan Menderes Havalimanı\'nda 861 Adet Kaçak Madeni Para Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleştirilen yolcu kontrollerinde kültür varlığı niteliğinde toplam 861 adet madeni para ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Adnan Menderes havalimanına gelen bir şahıs şüpheli görülerek mercek altına alındı. Şahsın çantasında yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine yolcu eşyasına ilişkin detaylı kontroller gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde kültür varlığı olduğu değerlendirilen madeni para cinsi eşya görüldü. Söz konusu madeni paralar, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkililerince incelenmek üzere mühürlenerek yolcu beraberi kaçak eşya ambarına alındı. İlgili birimlerce yapılan incelemede, kültür varlığı olduğu değerlendirilen ve yurt dışına çıkarılması yasak olan toplam 861 adet madeni para tespit edildi.
Olaya ilişkin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgi ve talimatlar doğrultusunda söz konusu eşyaya el konularak, şüpheli şahıs hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. - ANKARA
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