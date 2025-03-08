Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı - Son Dakika
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Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

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Adnan Oktar'ın yargılandığı davada, sanıklara dışarıdan köfte ekmek getirten Silivri İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun görevden alındı. Torun'un Oktar'la bağlantısı olduğu öne sürüldü.

08.03.2025 21:11
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"Silahlı suç örgütü liderliği" başta olmak üzere çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl ceza alan Adnan Oktar'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Oktar'ın Silivri Cezaevi içerisinde bulunan duruşma salonunda görülen bir duruşması sırasında, Oktar ve beraberinde yargılanan 11 hükümlüye dışarıdan köfte ekmek sipariş eden Binbaşı Torun'a yaptığı hareket pahalıya patladı.

OKTAR'A YEMEK GETİREN BİNBAŞI GÖREVDEN ALINDI

Binbaşı Torun hakkında "yasaklı maddeyi cezaevine sokmak" iddiasıyla tutanak tutuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Torun görevden alındı.

Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

"OKTAR'LA YAKIN İLİŞKİLERİ VAR" İDDİASI

Torun'la ilgili iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Binbaşı Torun'un daha öncesinde de Adnan Oktar ve grubuyla ilgili davalarda tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı öne sürüldü.

"OKTAR'I UYARLAYAN ASTSUBAYI AZARLADI"

Bir başka duruşmada ise Adnan Oktar'ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı, bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı'na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği iddia edildi.

Adnan Oktar\'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Byaydin Yeniden:
    Dilerim 2,5 sene sonra RTE ye bişiler getirenler içinde aynı şeyler uygulanır :) 6 22 Yanıtla
  • Ahmet Bavli:
    Eşeği mektep müdürü yapan, dershanelerin ahıra döndüğünden şikayet etmemelidir. Ülke lağım çukuruna dönüşmüş liyakatsizlik her kuruma virüs gibi bulaşmış ülkenin içine ettiler 7 5 Yanıtla
  • Allelopati.ğ1:
    Acınası haldesiniz 5 4 Yanıtla
  • Serkan güleç:
    Sevklerde, hastanelere adliyelere götürülen hükümlü tutuklulara iaşe verilir bunların dışında yiyecek kesinlikle yasaktır zehirlenmelere karışılık mevzuatta böyle yazar, binbaşı bunu nasıl unutmuş düşündürücü 4 0 Yanıtla
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