"Silahlı suç örgütü liderliği" başta olmak üzere çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl ceza alan Adnan Oktar'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Oktar'ın Silivri Cezaevi içerisinde bulunan duruşma salonunda görülen bir duruşması sırasında, Oktar ve beraberinde yargılanan 11 hükümlüye dışarıdan köfte ekmek sipariş eden Binbaşı Torun'a yaptığı hareket pahalıya patladı.
Binbaşı Torun hakkında "yasaklı maddeyi cezaevine sokmak" iddiasıyla tutanak tutuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Torun görevden alındı.
Torun'la ilgili iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Binbaşı Torun'un daha öncesinde de Adnan Oktar ve grubuyla ilgili davalarda tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı öne sürüldü.
Bir başka duruşmada ise Adnan Oktar'ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı, bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı'na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği iddia edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)