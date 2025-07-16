Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti - Son Dakika
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Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar\'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
16.07.2025 08:47  Güncelleme: 08:44
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Geçtiğimiz yıl 8 bin yılın üzerinde hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı. Avukatı açıklamasında Oktar'ın cezaevinde oldukça sağlıklı ve genç göründüğünü ifade etti.

Temmuz 2024'te Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından "suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası onaylanan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

"KAN TAHLİLLERİ 20'Lİ YAŞLARDAKİ GİBİ SAĞLIKLI"

Oktar'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. Avukatın açıklamalarına göre, Oktar'ın şeker ve tansiyon gibi yaşlılık hastalıkları bulunmuyor. 100 kilo ağırlığında olan Oktar'ın, diz, omuz, bel ve omurga ağrısı yaşamadığı ve hareket kabiliyetinin tam olduğu belirtildi. Kan tahlillerinin 20'li yaşlardaki bir kişi kadar sağlıklı olduğu, kalp damarlarında tıkanıklık olmadığı ve kemik yaşının 30'lu yaşlarda biri gibi genç olduğu ifade edildi.

"7 YILDA DAHA DA GÜÇLENDİ"

Oktar'ın saçlarının daha gürleştiği, sakallarının parlak ve bakımlı olduğu, gözlerinin ise keskin ve genç bir bakışa sahip olduğu vurgulandı. Avukat, Oktar'ın cildinin gergin ve pırıl pırıl olduğunu, ellerinin ise çocuk eli gibi yumuşak ve canlı göründüğünü belirtti. Omuzlarının geniş ve dimdik durduğu, pazularının çok güçlü olduğu ve cezaevinde geçirdiği 7 yıl boyunca daha da güçlendiği aktarıldı.

"CEZAEVİNDE ADETA GENÇLEŞTİ"

Ayrıca, Oktar'ın merdivenleri hızlı çıktığı, düzenli spor yaptığı, sesinin güçlü ve genç olduğu, hafızasının ise kusursuz olduğu ifade edildi. Avukat, Oktar'ın cezaevinde adeta gençleştiğini ve sağlık durumunun çevresindekilerin dikkatini çektiğini belirtti.

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta güçlendi

Adnan Oktar, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti - Son Dakika

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