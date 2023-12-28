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ADÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri, Hocalarına Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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ADÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri, Hocalarına Yapılan Saldırıyı Kınadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu'na yapılan saldırıyı protesto etti. Öğrenciler, basın açıklamasında ADÜ Rektörü ve üniversite yetkililerinin olmamasını eleştirdi.

ADÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri, Hocalarına Yapılan Saldırıyı Kınadı
28.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:47
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencileri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu'na yapılan saldırıyı kınadı. Hastane önünde yaptıkları protesto ile hocalarına sahip çıkan öğrencilerin yaptığı basın açıklamasında ADÜ Rektörü Bülent Kent ve üniversite yetkililerinin olmaması dikkat çekti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hemotoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından Beyaz Kod alarmı sonrası olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Tıp Fakültesi öğrencileri, çirkin saldırıya sessiz kalmazken, saldırıya uğrayan hocalarına sahip çıktı. Hastane önünde basın açıklaması düzenleyen öğrenciler, yapılan saldırıyı protesto ederken, açıklamada ADÜ Rektörü Bülent Kent ve üniversite yetkililerinin olmaması dikkat çekti.

Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan 6. sınıf öğrencisi ve İntörn Temsilcisi Burak Keskin; "Burada hocamıza bir şiddet yapıldı. Hocamıza yapılan şiddeti, şiddetle kınıyoruz. Aynı zamanda her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bugün burada toplanmamızın amacı hocamıza karşı yapılan şiddeti kınamak ve hocamızın yanında olduğumuzu belirtmek. Hocamızın asla yalnız hissetmemesini sağlamak. Bu yüzden burada intörn arkadaşlarımızla birlikte toplandık. Bir hoca kolay yetişmiyor. Bir hematoloji profesörü 6 sene tıp okuyup, 4 sene asistanlık yapıp, ondan sonra da 4 sene yan dal uzmanlığı yapıyor. Bunun içine mecburiyi de kattığımız zaman toplamda 35 yaşına kadar eğitim alması gerekiyor. Bu hocalar kolay yetişmiyor. Hocalarımıza bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz ve her zaman karşısında olacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ADÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri, Hocalarına Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika


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