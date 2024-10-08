AFAD Başkanı Memiş: Bina Deprem Yönetmeliği Tamamlandı - Son Dakika
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AFAD Başkanı Memiş: Bina Deprem Yönetmeliği Tamamlandı

AFAD Başkanı Okay Memiş, yapılan toplantıda Bina Deprem Yönetmeliği çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanına sunulacağını açıkladı. Ayrıca, kentsel dönüşüm ve yerel yönetimlerin rolü hakkında önemli bilgiler paylaştı.

08.10.2024 20:12
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AFAD Başkanı Memiş: "Bina Deprem Yönetmeliği'ni tamamladık"

ANKARA - Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Bina Deprem Yönetmeliğini çalışıyoruz ve bunu tamamladık. İnşallah bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve kamu oyuyla paylaşacağız" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında, 30 büyükşehir belediyesinden yetkililerin katılımıyla, 'Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantında sunum yapan ve açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, ardından gazetecilere verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

"Biz, AFAD olarak, kriz yönetiminden ziyade, risklerin yönetiminin çok daha doğru bir strateji olduğunun farkındayız. Dünyanın birçok ülkesinde bu yönde çalışmalar, eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları düzenleniyor. Biz de bugün AFAD olarak 30 büyükşehrimizin ilgili yöneticileriyle risk azaltma çalışmalarının ne şekilde yapılması gerektiğini, yerel yönetimlerin bu konuda neler yapabileceği hususlarını anlatan, onlarla fikir alışverişinde bulunan bir program düzenliyoruz."

"Özellikle 6 Şubat depreminden sonra dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme çalışması yaptığımızı söyleyebiliriz"

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Memiş, "Risk azaltma çalışmalarını, İl Risk Azaltma Planları üzerinden planlıyoruz. Çünkü her ilin riski diğer ilden daha farklı. Deprem Anadolu coğrafyasının tamamıyla ilgili önemli bir risktir. Bütün afet durumlarıyla ilgili çalışmalarımız var. 2018'den itibaren IRAP çalışmalarına başladık ve 2021 sonunda da 81 ilimiz planlarını tamamlayıp, çalışmalarını bitirdiler. 2022'de ise Cumhurbaşkanımızın onaylıyla, Türkiye Risk Azaltma Planı yayınlandı. Bu bizim anayasa niteliğimizde bir çalışma. Biz 85 milyon aziz Türk milleti olarak krizlerde çok iyi bir performans sergiliyoruz. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme çalışması yaptığımızı söyleyebiliriz. Risk azaltmaya yönelik çalışmalarımızı daha fazla yapmak zorundayız. Depreme karşı en önemli risk azaltma bize göre kentsel dönüşümdür. Bu konuda çalışmalarımız var" diye konuştu.

"Biz büyük depremlerde hangi binaların zarar göreceğini biliyoruz"

Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapması gerektiğini dile getiren Memiş, "Buradaki yerel yöneticilerimizle, belediyecilerimizle kentsel dönüşüm ve diğer risk azaltma çalışmalarını beraberce konuşacağız. Vatandaş bilinçli bir şekilde konut yaptırmalı. Ev satın alırken de dikkat etmek durumunda. Bu durum ilk vatandaştan başlıyor. Müteahidin, çalışan işçinin, ustasının, yerel yöneticilerin, ruhsat verenlerin, şehir plancılarının, zemin etütçülerinin işini iyi yapması lazım. Bizim de bu denetimleri çok etkin bir şekilde yapmamız lazım. Biz büyük depremlerde hangi binaların zarar göreceğini biliyoruz. Binadakilere 'gel bunu kentsel dönüşümle yenileyelim' dediğimizde hala zorluklarla karşılaşıyoruz. Burada hem yerel yönetimlerimizin ve vatandaşlarımızın büyük özveri ve çaba göstermesi lazım" dedi.

"Bina deprem yönetmeliğini çalışıyoruz ve bunu tamamladık"

Bina Deprem Yönetmeliği çalışmalarının tamamlandığını aktaran Memiş, "Öte yandan bina deprem yönetmeliğini çalışıyoruz ve bunu tamamladık. İnşallah bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve kamu oyuyla paylaşacağız. Sel afeti açısından ise 111 ekskavatör aldık. Bunlarla 5 aydır Karadeniz'in riskli derelerinin ıslahına başladık. Zonguldak, Kastamonu ve Bartın'da 'turuncu ikaz' verilmişti. Zonguldak'ta bir yılda yağan yağmurun dörtte biri, bir günde yağdı ancak alınan tedbirler, yapılan çalışmalar sayesinde aşırı yağış bir afete dönüşmedi. Diğer bölgelerinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Okay Memiş, Deprem, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AFAD Başkanı Memiş: Bina Deprem Yönetmeliği Tamamlandı - Son Dakika

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