AFAD konteyner kentinden 300 metre kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya Güzelburç'ta AFAD konteyner kentten 3 Kasım'da yaklaşık 300 metre şebeke kablosu çalındı. Güvenlik kamerasından tespit edilen ve 6 hırsızlık suç kaydı bulunan şüpheli, gözaltının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'da şebeke dağıtım kablosu çalan ve hırsızlık şüphelisi olan suç makinesi, kameradan tespit edilmesinin ardından yakalanıp tutuklandı.
Olay, 3 Kasım'da Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne ait konteyner kentte yaklaşık 300 metre uzunluğundaki şebeke dağıtım kablosu çalındı. Hırsızlığın güvenlik kamerasına yansımasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. İnceleme sonucunda olayın failinin 6 hırsızlık suç kaydı bulunan M.Ş.G. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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