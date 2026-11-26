Hatay'da şebeke dağıtım kablosu çalan ve hırsızlık şüphelisi olan suç makinesi, kameradan tespit edilmesinin ardından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 3 Kasım'da Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne ait konteyner kentte yaklaşık 300 metre uzunluğundaki şebeke dağıtım kablosu çalındı. Hırsızlığın güvenlik kamerasına yansımasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. İnceleme sonucunda olayın failinin 6 hırsızlık suç kaydı bulunan M.Ş.G. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.