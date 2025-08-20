Afgan Göçmenleri Taşıyan Otobüs Faciası

İran'ın sınır dışı ettiği Afgan göçmenleri taşıyan otobüsün Afganistan'ın batısındaki Herat eyaletinde kamyon ve motosikletle çarpışması sonucu 78 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat eyaletinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada başkent Kabil'e doğru hareket otobüs kamyon ve motosikletle çarpıştı. Kazada 17'si çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunanların İran'dan sınır dışı edilen Afgan göçmenler olduğu aktarıldı. Herat Kültür Müdürü Ahmadullah Muttaki otobüste bulunan herkesin hayatını kaybettiğini ifade etti. Herat polisi, sürücünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşandığını bildirdi.

İran son haftalarda düzensiz Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik operasyonlarını arttırırken Ocak ayından bu yana 1.5 milyon Afgan İran'dan ayrıldı. İran, ülkedeki düzensiz Afgan göçmenlere Temmuz ayına kadar ülkeden gönüllü olarak ayrılmaları için süre vermişti.

1970'lerden bu yana milyonlarca Afgan İran ve Pakistan'a göç ediyor. - HERAT