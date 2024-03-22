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Afgan işçinin ormanda cesedinin yanmış halde bulunduğu olayda 6 sanığa müebbet hapis talebi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afganistan uyruklu 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani'nin ormanlık alanda cesedinin yanmış halde bulunduğu olayda 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında kasten öldürme suçundan hapis talep edildi.

Geçen yıl Kasım ayında ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afgan maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedi yanmış halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cesedin bulunmasının ardından jandarma ekipleri; işçinin çalıştığı iddia edilen kaçak maden ocağı bölgesinde incelemeler yaptı. Görgü tanıklarından birisi Nourtani'nin kaçak ocakta çalıştığı esnada fenalaşarak bilincini kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine kaçak ocağı işlettiği iddia edilen şahıs ile diğer 6 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ocak sahibi olduğu ileri sürülen Enver G. ve Hakan K. ile Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Maden ocağı kaçak, başımız ağrır" düşüncesi ile Vezir Mohammad Nourtani'nin akaryakıt istasyonundan 5 litre benzin alınarak yakıldığı ortaya çıkan olay sonrası kabul edilen iddianamede 6 sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Vücudu yanmış, cesedi yüzünden teşhis etmişler

İddianamede, yanmış halde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemelerde vücudunun yandığı, yüz bölgesinin teşhise elverişli olması sebebiyle kayıp başvuruları üzerinden yapılan sorgularda cesedin Nourtani'ye ait olduğu ifade edildi. Ayrıca, işçinin yakılması olayının kişi ve toplum üzerindeki olumsuz etkisi ile şüphelilerin olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla sergiledikleri davranışların vahameti göz önüne alınarak soruşturmanın derinleştirildiğine de yer verildi.

Gündelik çalıştığı ocakta vagon çarpınca ağır yaralanmış

Bir süre önce ailesi ile Zonguldak'a gelen Nourtani'nin Kilimli ilçesindeki ruhsatsız işletilen maden ocağında gündelik olarak çalışmaya başladığı, çalıştığı esnada vagonun çarpması sonucu ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.

Vinç operatörü S.K.'nın haber vermesi üzerine ilk müdahalesi yapılan Vezir Mohammad Nourtani'nin ocak dışına çıkartıldığı, bu süre zarfında alınan ifadeler çerçevesinde Nourtani'nin hayatta olduğuna da yer verildi.

Battaniyeye sarıp, kamera kayıtlarını yok etmeye çalışmışlar

Yer üstüne çıkartılan Nourtani'nin battaniyeye sarılarak araca bindirildiği; şüphelilerin adli işlem kayıtlarının olması, olayın ruhsatsız işlettikleri ocakta meydana gelmesi sebebiyle kolluk kuvvetlerine ve sağlık ekiplerine haber vermedikleri iddianamede yer aldı. Nourtani'ye zamanında müdahale edilemediği değerlendirilerek, aracın bagajına yüklenip götürüldükten sonra S.K.'nın kameraların yönünü değiştirmeye çalıştığı, cihazını kırarak kayıtları yok etmeye çalıştığı ancak cihazın kayıt almaya devam ettiği ortaya çıktı. Bu sırada E.D. ile birlikte Nourtani'ye ait kıyafetleri sobada yakmaya çalıştıkları da kameraların kayıtlarına yansıdı.

Battaniyeye sarılı üç saat gezdirmişler

Şüphelilerin cesedi ortadan kaldırmak için konuşmalar yaptıkları, üç saat boyunca battaniyeye sarılı halde arabayla çevreyi dolaştıkları da iddianamede yer aldı. A.A.'nın akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, cesedi yakmak için de maden ocağından uzak bir yere götürerek burada yaktıkları belirtildi. Şüphelilerin söz konusu eylemleri olayı gizlemek amacıyla iştirak iradesi içerisinde gerçekleştirdiklerine de iddianamede yer verildi.

Cesedi yaktıktan sonra da benzin bidonu ile battaniyeyi farklı noktalara attıkları, cesedi taşıdıkları aracın lastiklerini değiştirdikleri, ailesini arayarak da Nourtani'nin işe gelmediğini söyledikleri iddianamede yer buldu.

Kemikleri kırılmış, yanıklar sebebiyle kesin ölüm nedeni bilenemedi

Otopsi tutanağına göre Nourtani'nin göğüs, karın ve leğen kemiği bölgesinde cilt bütünlüğünün bozulduğu, omurga ve kaburga kemiklerinin görünür halde olduğu, çene ve köprücük kemiklerinin kırık olduğu ifade edildi.

Kömürleşme derecesine kadar yanmış

Adli Tıp Kurumu raporunda ise Nourtani'nin göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık halde bulunduğu; iç organlarda, kemiklerde kayıplar olduğu, organlardaki değişimler açısından inceleme yapılamadığı; mevcut verilerle kesin ölüm nedeni bilinemediği kaydedildi.

İşyeri sahipleri asli kusurlu, ölen işçi tali kusurlu

Ruhsatsız kömür ocağında tonluk vagon ile kömür naklinin yapılması, denetlenmesinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi, sigortasız işçi çalıştırmasından dolayı şüpheliler E.G. ve H.K.'nın asli kusurlu, Afgan işçi Nourtani'nin ise mevzuat gereği tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

Kasten öldürme suçundan hakim karşısına çıkacaklar

Öte yandan sanıkların, ruhsatsız işletilen madende yaşanan olayı gizlemek, kazanç elde ettikleri ocağın kapatılmasına engel olmak ve haklarında adli, idari işlem yapılmasına engel olmak, olay sonucunda alınan ifadelerde sabit olduğu, Nourtani'nin hayatta iken ekiplere haber vermeksizin üç saat boyunca araçta taşımalarından dolayı kasten öldürdükleri de iddianamede yer aldı.

Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.