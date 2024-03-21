Afganistan'da Banka Önünde İntihar Saldırısı: 3 Ölü, 12 Yaralı

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Afganistan'da bir bankanın önünde meydana gelen intihar saldırısında en az 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde bir bankanın önünde yerel saatle 08.30'da çok sayıda kişinin maaşlarını almak için beklediği sırada intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı üslenen olmazken İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. - KABİL