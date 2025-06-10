Afşin\'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Salim Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meslesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taşlı sopalı kavga çıktı. Olay yerine gelen polis, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavgada yaralanan 2 kişi, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ