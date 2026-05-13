Afyon\'da 7 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Afyonkarahisar'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri farklı tarihlerde meydana gelen 7 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT timi kent merkezine bağlı belde ve köylerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler traktör, motosiklet ve çeşitli elektronik araç gerecin çalındığı 7 faili meçhul olayı 7 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan şahıslardan H.K., İ.Ö., B.B., U.B. ve Z.A., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR