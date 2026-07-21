Afyon'da Dolandırıcılık Engellendi, 22 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyon'da Dolandırıcılık Engellendi, 22 Şahıs Yakalandı

Afyon\'da Dolandırıcılık Engellendi, 22 Şahıs Yakalandı
21.07.2026 15:19
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Emniyet, son haftada 22 aranan kişiyi yakaladı, 3 milyon liralık dolandırıcılığı önledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 22 aranan şahıs yakalanırken, bir vatandaşın 3 milyon lira dolandırılması da engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 22 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 8 bin 765 kişi ve 2 bin 122 araç sorgulandı.

Uygulamalarda 7 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 87 fişek, 115 adet sentetik ecza, 12 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 0,2 gram uyuşturucu madde ile 9 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıyan 9 kişiye toplam 33 bin 345 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda toplam 31 şahsa 126 bin 140 lira, 68 araca ise 2 milyon 212 bin 239 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan ekiplerin çalışmaları sırasında kendisini asker, polis, savcı, avukat, banka veya sigorta çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 3 milyon lira göndermek üzere olan bir vatandaş son anda uyarılarak dolandırılmaktan kurtarıldı. Böylece 3 milyon liralık mağduriyetin önüne geçildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyon'da Dolandırıcılık Engellendi, 22 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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