Afyonkarahisar\'da adliye çıkışında yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da bir dava sonrası adliye çıkışında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi vurularak yaralanırken birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, kent merkezindeki Afyonkarahisar Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (47) ile oğlu A.E.Ç. (20), adliyede görülen bir davanın ardından dışarıya çıktı. Baba ve oğlu, sokakta aralarında daha önceden husumet bulunan C.S. (55) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce C.S, tabancayla baba ve oğluna ateş açtı. Açılan ateşte baba ve oğlu ile birlikte o sırada yoldan geçen T.T. (27) isimli şahıs vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.Ç.'nin durumunun iyi olduğu ve T.T.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Olay sonrası şüpheli C.S.'nin ise olaya ilk müdahalede bulunan adliyedeki görevli polisler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Olay sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - AFYONKARAHİSAR