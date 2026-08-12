Afyonkarahisar'da 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 15 Aranan Şahıs Yakalandı
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Emniyet, yapılacak uygulamalarda 15 aranan şahsı ve birçok uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen uygulama ve kontrollerde 15 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce aranan şahıslara yönelik çalışmaların yanı sıra il genelindeki uygulama ve kontrollerde 9 bin 378 şahıs ile 2 bin 376 araç sorgulandı.

Çalışmalarda 5 tüfek, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 86 sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 11 peçete, 38,27 gram ve 3,5 gram uyuşturucu madde ile 2 bıçak ele geçirildi.

Bıçak taşıdığı belirlenen 2 şahsa toplam 7 bin 410 TL idari yaptırım uygulanırken, farklı ihlaller nedeniyle toplam 36 şahsa 138 bin 619 TL, 21 araca ise 716 bin 991 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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