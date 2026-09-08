Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki sürücünün çarptığı motosikletteki çocuk ağır yaralandı
Afyonkarahisar'ın Gebeceler beldesinde 16 yaşındaki M.Y.K.'nın kullandığı otomobil, R.S.'nin (16) idaresindeki motosiklete çarptı. Ağır yaralanan R.S. hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi; araç sürücüsü M.Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da sürücüsünün 16 yaşında olduğu otomobilin çarptığı aynı yaştaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y.K. (16) idaresindeki 03 LD 464 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.S.'nin (16) kullandığı tescilsiz motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan R.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayın ardından M.Y.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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