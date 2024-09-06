Afyonkarahisar'da 4 şahıs hapis cezasıyla aranıyordu, polis tarafından yakalandılar

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 4 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası 'kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası S.G., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 1 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Y.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama ve bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.C. ile 'şantaj ve hakaret' suçlarından 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası B.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklnarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR