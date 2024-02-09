Afyonkarahisar'da yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar\'da yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen bir baskında, bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron bulundu. Olayın ardından H.G. ve S.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

09.02.2024 11:19
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Afyonkarahisar'da bir ev ve iş yerine polis tarafından yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine kent merkezinde bir ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda koliler içerisinde 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından H.G. ve S.G., isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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