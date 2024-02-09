Afyonkarahisar\'da yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da bir ev ve iş yerine polis tarafından yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine kent merkezinde bir ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda koliler içerisinde 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından H.G. ve S.G., isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR