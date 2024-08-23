Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı

Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

23.08.2024 23:38
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Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi. Tır ile birlikte 9 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan tırın görüntüleri ise faciayı gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

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