Afyonkarahisar'da Aranan Dolandırıcı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede S.T., isimli şahsın dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR