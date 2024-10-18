Afyonkarahisar'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis takibi ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede S.T., isimli şahsın dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Aranan Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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