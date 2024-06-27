Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.H. isimli şahsın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR